Режиссер Юрий Быков не приедет в Рязань на «Ночь в кино»

25 августа культурное пространство FABRIKA опровергло информацию о приезде в Рязань на акцию «Ночь в кино» Юрия Быкова. Известный режиссер и сценарист должен был якобы посмотреть с рязанцами фильм «Майор Гром. Чумной доктор». Собственно, и вышеуказанного фильма, согласно афише мероприятия, тоже не будет.

Ранее Юрий Быков рассказал в интервью, что в родном Новомичуринске под Рязанью не чувствует себя дома (читать подробнее).

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