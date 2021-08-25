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Звезды25 августа 2021 11:29

Режиссер Юрий Быков не приедет в Рязань на «Ночь в кино»

Организаторы открестились от приезда известного режиссера и сценариста
Источник:kp.ru
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25 августа культурное пространство FABRIKA опровергло информацию о приезде в Рязань на акцию «Ночь в кино» Юрия Быкова. Известный режиссер и сценарист должен был якобы посмотреть с рязанцами фильм «Майор Гром. Чумной доктор». Собственно, и вышеуказанного фильма, согласно афише мероприятия, тоже не будет.

Ранее Юрий Быков рассказал в интервью, что в родном Новомичуринске под Рязанью не чувствует себя дома (читать подробнее).

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