Полиция срочно разыскивает в Рязани очевидцев двух смертельных ДТП

В Рязани срочно разыскивают очевидцев двух смертельных ДТП, которые произошли меньше месяца назад.

Вечером 31 июля недалеко от дома №56 по улице Черновицкой 34-летний рязанец за рулем автомобиля «Жигули» четвертой модели выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Калина».

В результате дорожного происшествия водитель «четверки» от полученных травм скончался, а водитель «калины» с травмами госпитализирован.

Другое ДТП произошло днем 14 августа на улице Первомайской в поселке Солотча. Там 69-летний рязанец за рулем автомобиля «Лада Ларгус» с прицепом вылетел с дороги и врезался в дерево.

В результате происшествия водитель от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда медиков.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данным фактам ДТП, обращаться в следственное управление УМВД по телефону (4912) 44-46-08 или по адресу: Рязань, ул. Фирсова, 12 корпус 1.

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