На окраине Рязани иномарка сбила 9-летнего ребенка.

Днем 24 августа на улице Шереметьевской иномарка сбила ребенка, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 35-летний рязанец за рулем автомобиля Volkswagen Passat сбил девятилетнего мальчишку, который перебегал дорогу вне пешеходного перехода.

ДТП произошло в Дашково-Песочне на улице Шереметьевской.

В результате дорожного происшествия ребенок получил травмы.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

Отметим, что за минувшие сутки на территории Рязанской области сотрудники ГИБДД выявили 19 нарушений правил дорожного движения, совершенных пешеходами.

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