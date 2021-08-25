Ушла из жизни инициатор создания в Рязани парка «Звезда героев» Зинаида Лоханкова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ушла из жизни бывший председатель совета ветеранов Советского района Рязани Лоханкова Зинаида Филипповна. Она возглавляла совет с 2000 по 2018 год.

«Она была внимательной, отзывчивой, умела поддержать в трудную минуту. При спонсорском участии депутатов всех уровней законодательной власти, директоров многих предприятий, совет под ее руководством помогал нуждающимся, организовывал экскурсии, проводил юбилеи, - говорится в некрологе Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Советского района. - Члены совета ветеранов внесли большой вклад в создание книг «Солдаты Победы», «Детство, опаленное войной», разработку картотеки участников Великой Отечественной войны».

Зинаида Филипповна встречалась с губернатором с инициативой создания мемориального парка «Звезда героев». Эту идею одобрил министр обороны России и поддержал передачей боевой техники Рязани.

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