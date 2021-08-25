Режиссер Юрий Быков: В Новомичуринске я больше не чувствую себя дома. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известный российский режиссер Юрий Быков признался, что родной ему город Новомичуринск в Рязанской области не дает ему ощущения дома. Об этом режиссер и сценарист сказал в интервью «Учительской газете», отвечая на вопрос, стала ли Москва для него родным городом, после приезда туда 20 лет.

— Нет. Наверное, из-за того, что меня не приняли здесь таким, какой я есть, противоречивым. Поскольку я всегда снимаю квартиру, у меня нет ощущения дома, — объясняет Быков. — Когда-то ощущение дома давал мне Новомичуринск, где я проводил много времени. И во время пандемии в том числе. Но и там я тоже не чувствую себя дома. Москву я ощущаю перевалочным пунктом, как будто я только вчера приехал с Казанского вокзала и нахожусь на гастролях.

Кстати, 27 августа Юрий Быков, чей дебютный полнометражный фильм «Майор» удостоился номинации Каннского фестиваля, приедет в Рязань. Именитый гость примет участие в акции «Ночь в кино», и вместе с рязанцами посмотрит хит этого года - фильм «Майор Гром. Чумной доктор» (читать подробнее).

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