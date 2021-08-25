Завершились поиски 39-летней женщины, приехавшей в Рязань в командировку.

В Рязани завершились поиски 39-летней Дильбар Тугузбаевой, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань». Женщина вышла на связь с родственниками, с ней все хорошо.

Известно, что женщина сама из Уфы, работала в Москве, а в Рязань приехала в командировку. Исчезла Дильбар 16 августа, в день своего рождения. С этого дня она перестала выходить на связь, о ее местонахождении не было ничего известно.

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