Скончался преподаватель РГАТУ, доцент Юрий Прокопенко. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Рязани скончался кандидат технических наук, доцент Прокопенко Юрий Яковлевич. В связи со смертью преподавателя и ученого, профессорско-преподавательский состав, сотрудники и студенты Рязанского государственного агротехнологического университета глубоко скорбят по поводу безвременной кончины и выражают искренние соболезнования его родным и близким.

Ранее сообщалось о смерти ведущего фармацевта Рязанской области, заведующего кафедрой фармацевтической технологии РязГМУ, доцента Николая Георгиевича Селезенева (читать подробнее).

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