Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 августа 2021 8:13

Скончался преподаватель РГАТУ, доцент Юрий Прокопенко

Соболезнования в связи с безвременной кончиной выражают студенты, сотрудники и профессорско-преподавательский состав вуза
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Скончался преподаватель РГАТУ, доцент Юрий Прокопенко.

Скончался преподаватель РГАТУ, доцент Юрий Прокопенко.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Рязани скончался кандидат технических наук, доцент Прокопенко Юрий Яковлевич. В связи со смертью преподавателя и ученого, профессорско-преподавательский состав, сотрудники и студенты Рязанского государственного агротехнологического университета глубоко скорбят по поводу безвременной кончины и выражают искренние соболезнования его родным и близким.

Ранее сообщалось о смерти ведущего фармацевта Рязанской области, заведующего кафедрой фармацевтической технологии РязГМУ, доцента Николая Георгиевича Селезенева (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!