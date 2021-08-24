Режиссер Юрий Быков вместе с рязанцами посмотрит «Майор Гром»

Вместе с рязанцами Быков посмотрит фильм «Майор Гром. Чумной доктор».
Фото: Борис КУДРЯВОВ
27 августа российский режиссер Юрий Быков, чей дебютный полнометражный фильм «Майор» удостоился номинации Каннского фестиваля, приедет в Рязань.
Гость примет участие в акции «Ночь в кино» и вместе с рязанцами посмотрит хит этого года - фильм «Майор Гром. Чумной доктор». Мероприятие пройдет в рамках Дня российского кино на территории культурного пространства FABRICA.
Начало в 18.00.
При этом День российского кино продолжится и в субботу 28 августа. В 15.00 в культурном пространстве пройдет фестиваль советских мультфильмов «СоюзМультФест», а после состоится выступление групп, которые исполнят саундтреки к популярным отечественным фильмам.
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