Режиссер Юрий Быков вместе с рязанцами посмотрит «Майор Гром»

Вместе с рязанцами Быков посмотрит фильм «Майор Гром. Чумной доктор». Фото: Борис КУДРЯВОВ

27 августа российский режиссер Юрий Быков, чей дебютный полнометражный фильм «Майор» удостоился номинации Каннского фестиваля, приедет в Рязань.

Гость примет участие в акции «Ночь в кино» и вместе с рязанцами посмотрит хит этого года - фильм «Майор Гром. Чумной доктор». Мероприятие пройдет в рамках Дня российского кино на территории культурного пространства FABRICA.

Начало в 18.00.

При этом День российского кино продолжится и в субботу 28 августа. В 15.00 в культурном пространстве пройдет фестиваль советских мультфильмов «СоюзМультФест», а после состоится выступление групп, которые исполнят саундтреки к популярным отечественным фильмам.

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