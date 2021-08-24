На окраине Рязани супружеская пара зверски убила мужчину.

Вечером 23 августа на окраине Рязани супружеская пара зверски убила 56-летнего мужчину, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

По данным следствия, во дворе дома во время распития алкоголя между супружеской парой и ранее незнакомым им мужчиной произошел конфликт. В результате 39-летняя женщина несколько раз ударила мужчину молотком по голове, а ее супруг бросил потерпевшему на голову бетонный блок. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.

В настоящее время следователи Московского МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области проводят следственные действия, чтобы уточнить мотив и других важные детали случившегося.

Подозреваемые задержаны, решается вопрос о взятии их под стражу.

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