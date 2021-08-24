Минобороны опубликовало видео первых полетов над Рязанью с «Авиадартс-2021». Фото: минобороны.

Под Рязанью стартовала летная программа международного конкурса «Авиадартс-2021». Во время первого летного дня авиационные экипажи выполняли задачи воздушной навигации и техники пилотирования.

В частности, во время выполнения полетных заданий конкурсанты прошли через контрольные точки по маршруту строго в установленное до секунд время, а также выполнили комплекс фигур пилотажа в составе пары - «вираж», «горка», «петля Нестерова» и другие.

Судьи оценивали точность выдерживания всех параметров полета, строя, а также качество выполнения всех элементов и точность посадки экипажей на взлетно-посадочной полосе.

Международный конкурс по воздушной выучке летных экипажей «Авиадартс-2021» проходит в Рязанской области с 22 августа по 4 сентября.

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