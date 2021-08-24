Пруд Серая Шейка, где недавно погибли утки, отчистят от ила и мусора.

В Рязани приступили к очистке пруда Серая Шейка, сообщает пресс-служба городской администрации. Контракт на очистку власти заключили с ООО «Экология прудов», которое уже вывезло порядка 200 кубометров донных отложений. Кроме того, берега водоема рабочие очищают от камыша и укрепляют береговую линию.

В работах задействована бригада из шести человек и спецтехника – два плавающих понтонных экскаватора. Всего с озера вывезут порядка 600 кубометров донных отложений.

«Планируется, что после очистки берегов, их засеют газонной травой», - сообщили в администрации.

В середине августа сообщалось, что пруд Серая Шейка неожиданно поменял цвет. Вскоре появилась информация о гибели рыбы и уток, которые там обитали. Самые необычные представители местной фауны, черепахи, судя по всему, выжили (читать подробнее).

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