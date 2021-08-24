«Межрегионгаз Рязань» прокомментировал ситуацию с отключением газа в Касимове

Газ появится в Касимове. Но позже. Фото из архива "КП"-Рязань".

«Межрегионгаз Рязань» подтвердил в своем официальном ответе информацию, что в крупнейшем районном центре Рязанской области газа не будет действительно трое суток.

Сообщение выглядит так: «АО «Газпром газораспределение Рязанская область» проводит работы по ликвидации колодцев и замен ШРП в г. Касимов Рязанской области. В связи с этим будет временно прекращена подача газа населению в Касимове с 08-00ч. 23.08.2021г до 17-00ч. 27.08.2021 г.».

Каковы временные нормативы выполнения подобного рода работ, наш респондент не разъяснил.

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