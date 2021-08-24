Названы места, где рязанцы могут ежедневно торговать овощами. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Власти Рязани выделили 25 точек для дневной торговли сельскохозяйственной продукцией, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации чиновников, сделано это для «обеспечения рязанцев картофелем, капустой, морковью, свеклой и луком», а также для продажи излишков плодоовощной продукции.

Торговать овощами будут по субботам с 08:00 до 15:00 по следующим адресам:

- ул. Пролетарская, 15;

- ул. Крупской, 17 (ЦНТИ);

- ул. Новоселов, 13 (площадка около КДЦ «Октябрь»);

- ул. Станкозаводская, 30 (площадка перед торговым центром «Кит»).

- ул. Свободы (Торговый городок).

Кроме того, с августа по октябрь 2021 года граждане, ведущие личные подсобные хозяйства, могут ежедневно продавать овощи и фрукты на следующих площадках нашего города:

Железнодорожный район

- Михайловское шоссе, у дома №238а;

- ул. Высоковольтная, у дома №33 (у магазина);

- ул. Березовая, у дома №1г;

- Октябрьский городок, около магазина «Магнит»;

- ул. Кирпичного Завода, у дома №14а;

- ул. 4-я Линия, у дома №66;

- ул. Пушкина, у дома №26;

- ул. Ленинского Комсомола, у дома №6.

Московский район:

- ул. Белякова, у дома №20;

- ул. Сельских Строителей, у дома №1в;

- ул. Станкозаводская, у дома №27;

- ул. Старореченская, у дома №15 корп.2;

- ул. Крупской, 17 (ЦНТИ).

Октябрьский район:

- ул. Качевская, около торгового комплекса «Слово и дело»;

- ул. Связи, около торгового центра «Сокол»;

- ул. Новоселов, у дома №51а;

- ул. Семашко, у дома №4;

- ул. Зубковой, у дома №17 копр. 1;

- ул. Новоселов, (остановка «ул. Новоселов»);

- ул. Новоселов, в районе дома №17;

- ул. Новоселов, площадка около КДЦ «Октябрь».

Советский район:

- территория Торгового городка (около здания мебельного павильона);

- ул. 3-и Бутырки, у дома №1в;

- пл. Попова (около киоска «Роспечать»);

- ул. Свободы, у дома №14-16.

Для торговли при себе необходимо иметь справку о наличии приусадебного участка, на котором выращены овощи.

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