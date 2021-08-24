Названы места, где рязанцы могут ежедневно торговать овощами.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Власти Рязани выделили 25 точек для дневной торговли сельскохозяйственной продукцией, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации чиновников, сделано это для «обеспечения рязанцев картофелем, капустой, морковью, свеклой и луком», а также для продажи излишков плодоовощной продукции.
Торговать овощами будут по субботам с 08:00 до 15:00 по следующим адресам:
- ул. Пролетарская, 15;
- ул. Крупской, 17 (ЦНТИ);
- ул. Новоселов, 13 (площадка около КДЦ «Октябрь»);
- ул. Станкозаводская, 30 (площадка перед торговым центром «Кит»).
- ул. Свободы (Торговый городок).
Кроме того, с августа по октябрь 2021 года граждане, ведущие личные подсобные хозяйства, могут ежедневно продавать овощи и фрукты на следующих площадках нашего города:
Железнодорожный район
- Михайловское шоссе, у дома №238а;
- ул. Высоковольтная, у дома №33 (у магазина);
- ул. Березовая, у дома №1г;
- Октябрьский городок, около магазина «Магнит»;
- ул. Кирпичного Завода, у дома №14а;
- ул. 4-я Линия, у дома №66;
- ул. Пушкина, у дома №26;
- ул. Ленинского Комсомола, у дома №6.
Московский район:
- ул. Белякова, у дома №20;
- ул. Сельских Строителей, у дома №1в;
- ул. Станкозаводская, у дома №27;
- ул. Старореченская, у дома №15 корп.2;
- ул. Крупской, 17 (ЦНТИ).
Октябрьский район:
- ул. Качевская, около торгового комплекса «Слово и дело»;
- ул. Связи, около торгового центра «Сокол»;
- ул. Новоселов, у дома №51а;
- ул. Семашко, у дома №4;
- ул. Зубковой, у дома №17 копр. 1;
- ул. Новоселов, (остановка «ул. Новоселов»);
- ул. Новоселов, в районе дома №17;
- ул. Новоселов, площадка около КДЦ «Октябрь».
Советский район:
- территория Торгового городка (около здания мебельного павильона);
- ул. 3-и Бутырки, у дома №1в;
- пл. Попова (около киоска «Роспечать»);
- ул. Свободы, у дома №14-16.
Для торговли при себе необходимо иметь справку о наличии приусадебного участка, на котором выращены овощи.
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