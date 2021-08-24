Рязанцы смогут снова посмотреть «Интерстеллар» на большом экране

Фото: «Формула Кино».

С 26 августа научно-фантастический блокбастер «Интерстеллар» можно будет посмотреть в кинотеатрах «Синема Парк» и «Формула Кино» на языке оригинала с русскими субтитрами.

Один из самых научно достоверных фантастических фильмов, вызвавший немало споров, заставивший зрителя заглянуть в учебники по физике и задуматься о будущем человечества и наших возможностях, снят по идеи лауреата Нобелевской премии физика Кипа Торна, одним из самых влиятельных режиссеров современности Кристофером Нолланом.

Наше время на Земле подошло к концу, команда исследователей берет на себя самую важную миссию в истории человечества; путешествуя за пределами нашей галактики, чтобы узнать есть ли у человечества будущее среди звезд.

Приобрести билеты на сеансы можно на сайте www.kinoteatr.ru или в кассах кинотеатра.

Возрастное ограничение: 16+