Начальник Госстройнадзора Рязанской области покинул пост

Начальник регионального Госстройнадзора Василий Маслов покинул занимаемую должность. Об этом сообщает рязанское бюро «Новой газеты» со ссылкой на собственные источники.

При этом, по информации наших коллег, отставка произошла около месяца назад, «однако афишировать ее власти не спешат».

Сейчас на сайте Госстройнадзора по Рязанской области исполняющим обязанности руководителя ведомства значится Елена Пырикова.

Напомним, на минувшей неделе стало известно об отставке начальника Государственной инспекции по охране культурного наследия Рязанской области Дениса Зайцева.

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