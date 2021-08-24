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Здоровье24 августа 2021 13:47

24 августа в Рязанской области подтвердили причину смерти от COVID-19 у шести человек

В оперативной группе рассказал о возрасте и поле скончавшихся
Источник:kp.ru
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Во вторник, 24 августа, рязанский минздрав включил в список скончавшихся от COVID-19 фамилии шести человек. В оперативной группе рассказали о возрасте и поле умерших.

Это двое мужчин в возрасте 65-ти и 74-х лет, а также четыре женщины в возрасте 52-х, 54-х, 62-х и 84-х лет. Все они скончались в июне.

Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти во всех этих случаях стала именно коронавирусная инфекция.

Всего, по официальным данным, пандемия в Рязанской области унесла жизни 906 человек.