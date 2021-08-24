Пешеход, которого на Бирюзова сбила иномарка, находится в коме

Мужчина, которого на улице Бирюзова сбил автомобиль Renault Logan, находится в коме, сообщает Я62 со ссылкой на источник в экстренных службах. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом основания черепа.

ДТП произошло вечером 23 августа недалеко от дома №18 по улице Бирюзова. По предварительным данным, 38-летний рязанец за рулем автомобиля Renault Logan сбил пешехода, который «внезапно вышел на проезжую часть» (читать подробнее с фото).

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