От удара слетели кроссовки: в Рязани иномарка сбила пешехода.

Вечером 23 августа недалеко от дома №18 по улице Бирюзова произошло ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 38-летний рязанец за рулем автомобиля Renault Logan сбил пешехода, который «внезапно вышел на проезжую часть».

В результате дорожного происшествия мужчину с травмами госпитализировали.

Отметим, что столкновение в момент ДТП было такой силы, что с пешехода слетели кроссовки.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

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