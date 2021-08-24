Рязанцы жалуются Николаю Любимову, что в городе невозможно дышать

Фото: пресс-служба правительства Рязанской области.

Еще до начала прямой линии губернатора Николая Любимова в группе «Рязанская область», где будет вестись трансляция, жители региона оставили множество своих вопросов. Причем если проанализировать их характер, то можно увидеть, что подавляющее число обращений касается экологии.

Так, лидером среди вопросов стала тема выбросов в атмосферу на которую горожане жалуются не первый год.

«Вопрос всего один - воздух. Когда можно будет спокойно дышать, не вскакивая среди ночи от не выносимой вони, в спешке бежать и задраивать все окна. Ведь даже шторы на окнах уже впитали в себя этот смрад», - написала разгневанная жительница областного центра.

К ней присоединился не один десяток рязанцев, требующих наконец-то прекратить их травить.

«Ответьте на многочисленные вопросы про грязный воздух в Рязани! Когда будете предпринимать какие-нибудь действия в отношении предприятий, портящих воздух», - спрашивают горожане.

Также перед прямой линией главы региона были подняты вопросы: плохого состояния дорог, грязи на улицах, плохого освещения и многого другого.

Напомним, трансляция прямой линии главы региона начнется 26 августа в 12 часов в эфире канала ТКР, радиостанции «ТКР-ФМ» и в официальной группе «Рязанская область» социальной сети «ВКонтакте».