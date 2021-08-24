В Касимовском районе произошло смертельное ДТП – пострадали пять человек

Вечером 23 августа в Касимовском районе на автодороге Касимов – Новая Деревня – Елатьма – Севостьяново – Ардабьево – Дмитриево произошло смертельное ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 53-летний местный житель за рулем автомобиля Kia Cerato не справился с управлением, вылетел с дороги и перевернулся.

В результате аварии один человек погиб, четверо – получили травмы.

В результате происшествия 40-летняя пассажирка иномарки от полученных травм скончалась на месте. Водитель, 46-летний пассажир и две женщины 38 и 29 лет получили травмы.

По факту ДТП полиция проводит проверку, выясняются все обстоятельства случившегося.

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