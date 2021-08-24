Две школы в Рязани планируют построить по концессии

Депутаты Рязанской городской Думы единогласно поддержали решение городских чиновников о заключении концессионного соглашения по финансированию, проектированию, строительству и эксплуатации двух школ на 1100 мест. Располагаться учебные заведения будут в районах Семчино и Мервино.

Заключение концессионного соглашения позволит привлечь внебюджетные деньги для строительства школ в активно растущих микрорайонах Рязани. Кроме того, это даст возможность Рязани участвовать в отборе Министерством просвещения РФ проектов строительства новых школ с привлечением субсидии из федерального бюджета.

По предварительным оценкам, общая стоимость проектов - более 2,5 млрд рублей. Предлагаемый вариант концессии подразумевает, что предметом соглашения является строительство школ, введение их в работу и последующая эксплуатация объекта уже муниципалитетом.

Российское правительство определило концессионера, с которым могут быть заключены соглашения по созданию новых школ. Им является ООО «ПроШкола».

«Во время обсуждения депутаты отметили острую нехватку мест в школах Рязани и необходимость использовать все возможности для строительства новых учебных заведений в городе», - говорится в сообщении Рязанской городской Думы.

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