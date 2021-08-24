Еретики или братья? Рязанский митрополит высказался о католиках. Фото: Евгения ГУСЕВА и Светлана МАКОВЕЕВА.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк рассказал, кем, все-таки, являются католики для православных христиан – еретиками или братьями.

— Если смотреть с точки зрения церковного вероучения, то католики, конечно, отступили от истины, они – еретики, — сказал в эфире радио «Логос-Рязань» владыка Марк. — Хотя, если сравнивать католиков с людьми, которые живут с ценностями потребления, для которых жизнь состоит в удовольствиях... Если сравнивать с такими людьми, то, конечно, католики нам братья. Потому что они верят в бога, они верят в святую троицу, они признают спасителем Иисуса Христа, они верят и почитают богородицу. То есть, у нас ними много общего при существенных различиях.

Митрополит подчеркнул, что православных и католиков объединяет больше, и поэтому в большей степени они братья, нежели еретики.

Ранее рязанский митрополит высказался о ситуации в Афганистане и подтяжках на лице от морщин.

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