Международный форум «Армия» - уникальная площадка для демонстрации лучших достижений научно-технической мысли.

Международный форум «Армия» - уникальная площадка для демонстрации лучших достижений научно-технической мысли, воплощенных в современных образцах интеллектуального оружия, военной техники и технологий. Здесь демонстрируется вся мощь и достижения российских вооруженных сил – будущее армии и флота России собрано в одном месте. Старт работе форума дал Президент Владимир Путин.

Среди порядка 28 тысяч экспонатов, представленных на «Армии – 2021» есть и продукция рязанских предприятий. Красов посетил стенд научно-производственного предприятия «АЛЕКСАНДР», одного из лидеров российского оптико-электронного приборостроения. Инновационные разработки предприятия применяются в оборонной и гражданской промышленности и даже в космосе.

Андрей Красов принял участие в открытии форума «Армия-2021»

«При поддержке и участии Андрея Леонидовича мы развернули свое производство на рязанской земле и стали одним из системообразующих предприятий для промышленности региона. Нам есть что показать на форуме. Разработки наших конструкторов активно применяются в Вооруженных силах. Мы рассчитываем пополнить портфель заказов, а это новые рабочие места, налоговые поступления и престиж рязанской «оборонки», - рассказал генеральный директор «НПП АЛЕКСАНДР» Сергей Семенов.

Помимо НПП «Александр» на выставке «АРМИЯ-2021» представлена продукция еще 9 рязанских предприятий. Форум продолжит работу до 28 августа.