В Рязани 24 августа дождей не ожидается, температура – до 26 градусов

Во вторник, 24 августа, в Рязани и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на синоптиков.

Ночью и утром местами в регионе возможен туман.

Переменный ветер, порывами до семи метров в секунду.

Температура воздуха по Рязанской области ночью +6…+11°С, днем +21…+26 градусов.

Кроме того, по данным управления МЧС, общий уровень загрязнения воздуха в Рязани и области – умеренный, а экологическая обстановка - устойчивая.

«В ближайшие сутки метеорологические условия будут способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое атмосферы», - говорится в сообщении.

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