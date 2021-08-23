Полиция сняла на видео задержание пьяного рязанца на иномарке.

Около четырех часов утра 23 августа полицейские из батальона ППС заметили на улице Чапаева мужчину, который нетвердой походкой прошел до своего автомобиля Hyundai Solaris. Рязанец сел на водительское место, запустил двигатель и поехал… Машина полиции двинулась за иномаркой.

Сотрудники ППС через громкоговоритель потребовали водителя припарковаться на обочине. Когда мужчина вышел из машины, то сразу было понятно, что он пьян. Водительское удостоверение предъявить он не смог.

Для дальнейшего разбирательства на место прибыли сотрудники ДПС. Алкотестер показал результат – 0,454 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. А позже выяснилось, что 32-летний рязанец уже лишен права управления автотранспортом за езду в пьяном виде.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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