Кредит под спецоперацию: в Рязани мошенники разработали новую схему обмана. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Банка России рассказали об очередной схеме вытягивания денег из граждан. Сейчас мошенники обманывают рязанцев, рассказывая о проведении «спецоперации».

На днях рязанке Елене Клюевой позвонил мужчина, представился следователем УМВД России по Рязанской области и сообщил, что на нее по поддельной доверенности пытаются оформить кредит и снять деньги с карты. Мужчина приказал ждать дальнейших инструкций и повесил трубку.

Через некоторое время девушке позвонили с другого номера, уже якобы из Центрального банка, и заявили, что Елена должна стать участником спецоперации, так как в мошенничестве подозревают сотрудников одного из банков.

Для участия в спецоперации девушке необходимо пойти в отделение этого банка и взять кредит, но никому не сообщать о своих действиях, иначе ей может грозить ответственность вплоть до уголовной. К этому моменту Елена поняла, что с ней разговаривают мошенники.

— Положите трубку, перезвоните сами по официальному номеру организации, откуда якобы поступил звонок, — советует начальник отдела безопасности рязанского отделения Банка России Владимир Гришин. — Так, например, можно было узнать, что Центральный банк не работает напрямую с физическими лицами, и удостовериться, что на другой стороне трубки были мошенники.

Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно не поддаваться эмоциям, не принимать решения в спешке. Любую информацию следует перепроверить, особенно, если необходимо перечислять деньги либо персональные данные.

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