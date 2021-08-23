Из озера под Рязанью извлекли труп пожилой женщины

В субботу, 21 августа, на окраине села Ижевское Спасского района из озера Ижевское водолазы спасательной службы извлекли тело 73-летней женщины, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области.

По факту обнаружения трупа Рязанским МСО СУ СК России по Рязанской области организована проверка. Следователям предстоит установить очную причину смерти женщины, а также все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что утром 23 августа труп мужчины извлекли из водоема в Михайловском районе (читать подробнее).

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