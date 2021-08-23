В Пронском районе 20-летний водитель устроил ДТП с шестью пострадавшими.
Вечером 21 августа в Пронском районе произошло жесткое ДТП с шестью пострадавшими, сообщает УМВД России по Рязанской области.
По предварительным данным, 20-летний житель Новомичуринска за рулем автомобиля Nissan Almera на скорости не справился с управлением и врезался в Skoda Rapid.
В жесткой аварии травмы получили двое детей – полиция проводит проверку.
В результате дорожного происшествия травмы получили:
- 22-летний пассажир Nissan;
- 27-летняя пассажирка Nissan;
- 39-летний водитель Skoda;
- 43-летняя пассажирка Skoda;
- 11-летний пассажир Skoda;
- 11-летний пассажир Skoda.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.
В Пронском районе 20-летний водитель устроил ДТП с шестью пострадавшими
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