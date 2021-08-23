В Пронском районе 20-летний водитель устроил ДТП с шестью пострадавшими.

Вечером 21 августа в Пронском районе произошло жесткое ДТП с шестью пострадавшими, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 20-летний житель Новомичуринска за рулем автомобиля Nissan Almera на скорости не справился с управлением и врезался в Skoda Rapid.

В жесткой аварии травмы получили двое детей – полиция проводит проверку.

В результате дорожного происшествия травмы получили:

- 22-летний пассажир Nissan;

- 27-летняя пассажирка Nissan;

- 39-летний водитель Skoda;

- 43-летняя пассажирка Skoda;

- 11-летний пассажир Skoda;

- 11-летний пассажир Skoda.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

В Пронском районе 20-летний водитель устроил ДТП с шестью пострадавшими

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