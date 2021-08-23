На авторынке в Рязани таксист сбил женщину.

Около полудня 20 августа на рынке по продаже автозапчастей на улице Высоковольтной произошло ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 50-летний рязанский таксист (такси «Максим») за рулем автомобиля KIA Rio при движении задним ходом сбил 61-летнюю женщину.

В результате дорожного происшествия пенсионерка получила травмы. Ей оказали медицинскую помощь.

По факту дорожного происшествия проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

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