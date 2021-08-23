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Политика23 августа 2021 9:37

Рязанские молодогвардейцы отметили День Государственного флага

В День Государственного флага активисты «Молодой Гвардии Единой России» организовали флешмоб с разворотом 25-метрового триколора, а также раздали ленточки «триколор» на главных площадях города
Источник:kp.ru
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Фото: МГЕР

Фото: МГЕР

День государственного флага ежегодно отмечается в России 22 августа. Этот праздник посвящен национальному триколору — одному из официальных символов страны. Он олицетворяет великую Россию, объединяет наш народ, вдохновляет на ратные и трудовые подвиги, укрепляет веру и благополучное будущее.

В честь праздника молодогвардейцы на площади у Зеленого театра ЦПКиО организовали флешмоб с разворотом 25-метрового триколора. Участие в нём также приняли представители «Арт-центра».

А также активисты Рязанского регионального отделения МГЕР провели акцию «Триколор» — раздали жителям и гостям города ленточки в цветах российского флага.

Руководитель Рязанского регионального отделения Вячеслав Поскребышев отметил, что акции проводятся с целью напомнить жителям нашей страны о важности такого атрибута в жизни каждого человека, как государственный флаг. «Этот праздник напоминает всем о единении, сплоченности и подвигах нашего народа, свершенных во имя Отечества, а российский триколор является символом нашей свободы и независимости», - поделился Вячеслав Поскребышев.