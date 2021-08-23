В девяти районах Рязанской области 23 августа отключат электричество. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

23 августа в девяти районах Рязанской области отключили электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Рыбновский район:

- село Алешня — с 08:00 до 17:00;

- деревня Высокое, деревня Старое Веселево, деревня Фурсово — с 10:00 до 17:00.

Шацкий район:

- село Казачий Дюк, деревня Липяной Дюк, деревня Студеновка, село Тюрино, город Шацк — с 08:00 до 12:00.

Путятинский район:

- село Карабухино — с 08:00 до 17:00.

Кораблинский район:

- село Кипчаково, деревня Хомутск, деревня Малиновка — с 09:00 до 17:00;

- деревня Бобровинки, город Кораблино — с 10:00 до 13:00.

- деревня Григорьевское, деревня Жаркое, деревня Конобеево, село Княжое — с 13:00 до 16:00.

Захаровский район:

- село Плахино — с 09:00 до 16:30.

Старожиловский район:

- деревня Муняково (Летняя дойка), поселок Старожилово (Брусня) — с 09:00 до 17:00.

Шиловский район:

- село Тырново — с 09:00 до 17:00.

Михайловский район:

- село Стрелецкие Выселки (частично улица Первая), село Жмурово — с 09:30 до 16:30.

Рязанский район:

- село Тюшево — с 10:00 до 17:00;

- село Агро-Пустынь, село Заокское, село Коростово — с 10:00 до 15:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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