В девяти районах Рязанской области 23 августа отключат электричество.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
23 августа в девяти районах Рязанской области отключили электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Рыбновский район:
- село Алешня — с 08:00 до 17:00;
- деревня Высокое, деревня Старое Веселево, деревня Фурсово — с 10:00 до 17:00.
Шацкий район:
- село Казачий Дюк, деревня Липяной Дюк, деревня Студеновка, село Тюрино, город Шацк — с 08:00 до 12:00.
Путятинский район:
- село Карабухино — с 08:00 до 17:00.
Кораблинский район:
- село Кипчаково, деревня Хомутск, деревня Малиновка — с 09:00 до 17:00;
- деревня Бобровинки, город Кораблино — с 10:00 до 13:00.
- деревня Григорьевское, деревня Жаркое, деревня Конобеево, село Княжое — с 13:00 до 16:00.
Захаровский район:
- село Плахино — с 09:00 до 16:30.
Старожиловский район:
- деревня Муняково (Летняя дойка), поселок Старожилово (Брусня) — с 09:00 до 17:00.
Шиловский район:
- село Тырново — с 09:00 до 17:00.
Михайловский район:
- село Стрелецкие Выселки (частично улица Первая), село Жмурово — с 09:30 до 16:30.
Рязанский район:
- село Тюшево — с 10:00 до 17:00;
- село Агро-Пустынь, село Заокское, село Коростово — с 10:00 до 15:00.
В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.
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