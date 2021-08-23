Из водоема в Михайловском районе извлекли труп мужчины

23 августа в 07:30 недалеко от села Лобановские Выселки Михайловского района из водоема извлекли тело мужчины. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области.

Чтобы извлечь тело задействовали пять сотрудников спасательной службы и одну единицу техники.

По факту обнаружения трупа, если явных следов криминального характера нет, Михайловский МСО СУ СК России по Рязанской области в ближайшее время организует проверку. Следователям предстоит установить точную причину смерти погибшего, а также все обстоятельство случившегося.

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