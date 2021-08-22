Офицер-десантник протащил по Рязани два сцепленных УАЗа. Фото: Владимир ФРОЛОВ

22 августа капитан ВДВ Михаил Вербенкин на церемонии открытия Международных армейских игр на стадионе «Спартак» показал иностранным военным делегациям уникальный силовой номер. Офицер около 150 метров протащил по беговой дорожке два сцепленных автомобиля УАЗ.

В это же самое время на футбольном газоне стадиона шли показательные выступления рязанских курсантов.

Уникальный силовой номер увидели более тысячи зрителей с трибун стадиона «Спартак». Фото: Владимир ФРОЛОВ

Армейские игры продлятся в Рязанский области до 2 сентября. Участвуют в них команды из 24 стран: Шри-Ланка, Россия, Судан, Намибия, Катар, Мали, Белоруссия, Камерун, Бразилия, Иран, Абхазия, Вьетнам, Венесуэла, Армения, Казахстан, Южная Осетия, Киргизия, Узбекистан, Китай, Таджикистан, Конго, Пакистан, Мьянма.

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