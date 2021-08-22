В Рязани 23 августа дождей не ожидается, температура – до 25 градусов

В понедельник, 23 августа, в Рязани и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на синоптиков.

Предполагается, что ветер в понедельник будет северо-западный, с переходом на юго-западный, порывами до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по Рязанской области ночью +9…+14°С, днем +20…+25 градусов.

По данным Института прикладной геофизики имени академика Федорова, состояние геомагнитного поля в Рязанской области спокойное, радиационная обстановка – невозмущенная, а интегральная солнечная активность - низкая.

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