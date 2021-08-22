На трассе в Касимовском районе прицепом фуры смяло автомобиль Honda.

Утром 22 августа в Касимовском районе недалеко от железнодорожного переезда произошло жесткое ДТП, сообщат УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля MAN не справился с управлением, в результате чего болтнуло прицеп фуры, и он влетел в легковой автомобиль Honda.

В результате дорожного происшествия легковушка-иномарка получила серьезные механические повреждения. Что касается людей, то к счастью, никто из них не пострадал.

В настоящее время ГИБДД проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

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