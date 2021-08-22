В нескольких районах Рязанской области 22 августа отключили электричество. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

22 августа села и деревни четырех районов Рязанской области остались без электричества. Из-за дождей, ветров и гроз аварийное отключение электроснабжения произошло в Шиловском, Михайловском и Рязанском районах. Об этом сообщает контактный центр «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго».

Без электричества остались следующие населенные пункты

- Шиловский район:

- село Пустополье, село Мосолово, деревня Заполье, деревня Бортниково.

Михайловский район:

- село Голдино, деревня Волшута.

Рязанский район:

- деревня Высоковские Дворики, деревня Сергеевка, деревня Жуково, деревня Демкино, деревня Волдыревка, деревня Кураксино, деревня Дубняки.

Как отметили энергетики, электроснабжение в указанных районах восстановят по мере устранения неполадок.

Кроме того, 22 августа с 08:00 до 17:00 электричества не будет в селе Красное Сапожковского района. Здесь уже отключили электроснабжение согласно графику плановых отключений.

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