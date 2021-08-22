Авиадартс в Рязани 2021: первые полеты и старт соревнований. Фото: Александр БОЙКО

22 августа в Рязани откроется международный конкурс по воздушной выучке летных экипажей «Авиадартс-2021». Летчики из Китая, Белоруссии и России уже выполнили первые тренировочные полеты на полигон Дубровичи.

Как отмечает «Звезда», экипажи отработали взлеты и посадки на аэродроме Дягилево, взаимодействие с группой руководства, а также изучили маршруты и воздушные трассы в зоне проведения соревнований.

Соревнования, в которых будут участвовать около 60 экипажей, пройдут на аэродроме Дягилево и полигоне Дубровичи. Завершится «Авиадартс-2021» в Рязани 4 сентября.

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