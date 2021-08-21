Из-за грозы с градом в Рязани объявили метеопредупреждение

В ближайшие часы и с сохранением до конца суток в Рязанской области ожидаются гроза, а в отдельных районах град. Об этом со ссылкой на метеорологов днем 21 августа сообщило региональное ГУ МЧС.

Также жителей области ожидают дожди и усиление ветра с порывами до 12-17 метров в секунду.

В складывающихся погодных условиях рязанцам необходимо соблюдать элементарные правила безопасности: держаться подальше от плохо закрепленных рекламных конструкций, линий электропередачи, старых деревьев, не ходить под крышами домов.