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Общество21 августа 2021 15:26

Из-за грозы с градом в Рязани объявили метеопредупреждение

В МЧС предупредили, что пребывание на улице может быть опасным
Источник:kp.ru
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В ближайшие часы и с сохранением до конца суток в Рязанской области ожидаются гроза, а в отдельных районах град. Об этом со ссылкой на метеорологов днем 21 августа сообщило региональное ГУ МЧС.

Также жителей области ожидают дожди и усиление ветра с порывами до 12-17 метров в секунду.

В складывающихся погодных условиях рязанцам необходимо соблюдать элементарные правила безопасности: держаться подальше от плохо закрепленных рекламных конструкций, линий электропередачи, старых деревьев, не ходить под крышами домов.