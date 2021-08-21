В тройном столкновении автомобилей пострадали два человека

Фото: ПУВР.
21 августа около полуночи на улице Циолковского произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей. Кадры с места аварии опубликовали в сообществе ПУВР в соцсети «ВКонтакте».
Позже ситуацию прокомментировали в пресс-службе регионального УМВД. Там отметили, что 24-летний молодой человек на Daewoo Nexia совершил столкновение с Hyundai Solaris и Skoda Octavia. Также в ведомстве уточнили, что водители корейских иномарок обратились за медицинской помощью. Ее им оказали на месте.
Проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельста аварии.
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