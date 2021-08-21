Рязань попрощалась с журналистом Павлом Гресем

До последнего момента Павел трудился.

21 августа в Николо-Дворянском храме прошла церемония прощания с легендарным рязанским журналистом Павлом Гресем. Проститься с умершим пришли его родные, друзья и коллеги.

Как стало известно от его близких, тело Павла кремируют, а прах захоронят в могиле его матери, расположенной на Украине в Суманской области. Женщина умерла когда будущий журналист был еще совсем маленьким. Мальчика вырастила и поставила на ноги его тетя. Кстати, свои первые опубликованные заметки Павел написал, когда учился в шестом классе.

Павел Гресь скончался 19 августа. В мае при медицинском обследовании у журналиста обнаружили рак легкого. Операция была противопоказана, его начали лечить химиотерапией. Из больницы, а затем из дома он продолжал писать статьи на сайт.