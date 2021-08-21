У ТРЦ «Виктория-Плаза» сильно избили водителя «Газели»

Группа "Рязань".

Вечером 20 августа на площади Победы произошел инцидент: неизвестные мужчины сильно избили водителя грузовой «Газели». Фотографии с места событий опубликовали в группе «Рязань» в социальной сети «ВКонтакте».

«Вчера в этом месте двое нетрезвых возле торгового центра сильно избили водителя «Газели», - написано в сообщении.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что пострадавшего 33-летнего мужчину доставили в одно из городских лечебных учреждений. От туда и поступило сообщение о правонарушении, совершенном в отношении него.

Проводится проверка.

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