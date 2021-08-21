Приобанк предлагает рязанцам отыскать клад

Фото: Приобанк.

Для туристов бренд Рязанской области - это Кремль, Константиново и еще, с большой натяжкой, Окский заповедник. Хотя у нас столько прекрасных мест! Но многие о них просто не знают.

Сегодня, 21 августа, стартовал специальный пробег по Мещере, где команда Прио- Внешторбанка совместно с журналистами посетит доступные, но не настолько известные большинству людей места. А чтобы стимулировать рязанцев повторить этот маршрут, участники путешествия по пути следования закопают «клад» - 11 сертификатов на получение памятных монет Рязанской области и один сертификат— на серебряный слиток весом 685 граммов или сумму, эквивалентную его стоимости . Путешествие продлится два дня — 21 и 22 августа по Рязанскому, Клепиковскому и Касимовскому районам. 50 километров на велосипедах, сплав на САПах и байдарках по Пре, прогулка по нацпарку «Мещёрский».

Эксперимент с закапыванием подобного «клада» уже проводился два года назад, правда, не в Рязанской области, а на Байкале.

Следить за передвижением группы и искать подсказки о местонахождении клада можно будет на нашем сайте а также в соответствующих группах «Комсомольской правды» ВКонтакте и Facebook.

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