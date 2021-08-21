Пенсионер на Mitsubishi сбил мотоциклиста на улице Большой

Фото: группа "ДТП| Аварии| Рязань".

20 августа в 19.30 на улице Большой недалеко от гипермаркета «Глобус» произошло ДТП. По данным регионального УМВД, 69-летний пенсионер на Mitsubishi, поворачивая налево, столкнулся с мотоциклом Honda, двигавшемся навстречу.

Пострадавшего мотоциклиста с серьезными травмами доставили в лечебное учреждение. ГИБДД устанавливает обстоятельства и причины аварии.

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