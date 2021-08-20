Власти анонсировали массовое отключение холодной воды в Рязани

20 августа в 22:00 в Рязани произойдет масштабное отключение холодной воды, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения – аварийно-восстановительные работы на водопроводе.
До 21 августа 08:00 воды не будет по следующим адресам:
- ул. Садовая (Канищево);
- ул. Свободы (Семчино);
- ул. Северная;
- ул. Сельских Строителей;
- ул. Семчин Лоск;
- ул. Семчинская;
- ул. Советская (Канищево);
- ул. Советская (Семчино);
- ул. Станкозаводская;
- ул. Старореченская;
- ул. Трехреченская;
- ул. Хрюкина;
- ул. Чапаева (Канищево);
- проезд Шабулина;
- ул. Школьная (Канищево);
- ул. Школьная (Недостоево);
- ул. Школьная (Семчино);
- ул. Энгельса;
- ул. 1-я Мая;
- 1-й Индустриальный переулок;
- 1-й Озерный переулок;
- ул. 1-я Красная;
- 2-й Дачный переулок;
- 2-й Озерный переулок;
- ул. 2-я Красная;
- 3-й Дачный переулок;
- 3-й Озерный переулок;
- 4-й Озерный переулок;
- 5-й Озерный переулок;
- ул. Бирюзова;
- ул. Бронная;
- ул. Весенняя (Канищево);
- Вишневый переулок;
- ул. Гаражная;
- ул. Дачная;
- ул. Дачная (Канищево);
- ул. Дорожная (Канищево);
- ул. Заречная;
- ул. Интернациональная;
- ул. Карла Маркса;
- ул. Княжье Поле;
- ул. Колхозная (Канищево);
- ул. Колхозная (Семчино);
- ул. Космонавтов;
- ул. Культуры;
- ул. Лагерная;
- ул. Ленпоселок (Канищево);
- ул. Луговая;
- ул. Луговая (Канищево);
- ул. Луковская;
- ул. Магистральная;
- ул. Медицинская;
- ул. Молодежная;
- ул. Молодцова;
- ул. Новикова-Прибоя;
- ул. Новостройка;
- Озерный проезд;
- ул. Октябрьская;
- ул. Орсовская;
- ул. Пирогова;
- ул. Полевая (Канищево);
- ул. Преображенская;
- ул. Прижелезнодорожная;
- ул. Призаводская;
- ул. Промышленная;
- ул. Путевая;
- ул. Садовая (Недостоево).
Кроме того, будет снижена подача холодной воды в Московском районе и деревне Дягилево.
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