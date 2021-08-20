Власти анонсировали массовое отключение холодной воды в Рязани

20 августа в 22:00 в Рязани произойдет масштабное отключение холодной воды, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения – аварийно-восстановительные работы на водопроводе.

До 21 августа 08:00 воды не будет по следующим адресам:

- ул. Садовая (Канищево);

- ул. Свободы (Семчино);

- ул. Северная;

- ул. Сельских Строителей;

- ул. Семчин Лоск;

- ул. Семчинская;

- ул. Советская (Канищево);

- ул. Советская (Семчино);

- ул. Станкозаводская;

- ул. Старореченская;

- ул. Трехреченская;

- ул. Хрюкина;

- ул. Чапаева (Канищево);

- проезд Шабулина;

- ул. Школьная (Канищево);

- ул. Школьная (Недостоево);

- ул. Школьная (Семчино);

- ул. Энгельса;

- ул. 1-я Мая;

- 1-й Индустриальный переулок;

- 1-й Озерный переулок;

- ул. 1-я Красная;

- 2-й Дачный переулок;

- 2-й Озерный переулок;

- ул. 2-я Красная;

- 3-й Дачный переулок;

- 3-й Озерный переулок;

- 4-й Озерный переулок;

- 5-й Озерный переулок;

- ул. Бирюзова;

- ул. Бронная;

- ул. Весенняя (Канищево);

- Вишневый переулок;

- ул. Гаражная;

- ул. Дачная;

- ул. Дачная (Канищево);

- ул. Дорожная (Канищево);

- ул. Заречная;

- ул. Интернациональная;

- ул. Карла Маркса;

- ул. Княжье Поле;

- ул. Колхозная (Канищево);

- ул. Колхозная (Семчино);

- ул. Космонавтов;

- ул. Культуры;

- ул. Лагерная;

- ул. Ленпоселок (Канищево);

- ул. Луговая;

- ул. Луговая (Канищево);

- ул. Луковская;

- ул. Магистральная;

- ул. Медицинская;

- ул. Молодежная;

- ул. Молодцова;

- ул. Новикова-Прибоя;

- ул. Новостройка;

- Озерный проезд;

- ул. Октябрьская;

- ул. Орсовская;

- ул. Пирогова;

- ул. Полевая (Канищево);

- ул. Преображенская;

- ул. Прижелезнодорожная;

- ул. Призаводская;

- ул. Промышленная;

- ул. Путевая;

- ул. Садовая (Недостоево).

Кроме того, будет снижена подача холодной воды в Московском районе и деревне Дягилево.

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