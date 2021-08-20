МЧС предупредило рязанцев о жаре в субботу, 21 августа

В субботу, 21 августа, на территории Рязанской области сохранится жара до 30-32 градусов. Об этом сообщает УМЧС России по Рязанской области со ссылкой на Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ранее специалисты Института глобального климата и экологии внесли Рязанскую область в «оранжевую зону» климатических рисков (читать подробнее).

МЧС продолжает напоминать, что в условиях засухи и жаркой погоды, трава и лесная подстилка загораются как порох, поэтому просит рязанцев воздержаться от посещения лесов, не разводить костры, отдыхая на водоемах, и не бросать непотушенные спички и окурки.

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