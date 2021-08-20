Тело исчезнувшего сасовца нашли в гараже – возможен суицид

Днем 19 августа в гараже города Сасово обнаружили труп разыскиваемого 74-летнего пенсионера. Мужчина еще 13-го числа ушел из дома и не вернулся, а спустя четыре дня родственника написали заявление в полицию.

«Тело мужчины обнаружил сосед по гаражу. Сам гараж бы закрыт изнутри, но сосед знал, где хранятся запасные ключи, когда дверь отворили – обнаружили труп», - цитирует следователя Сасовского МСО СУ СК России по Рязанской области Екатерину Войнову «Пресса».

По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством. В настоящее время по данному факту проходит проверка, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

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