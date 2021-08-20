«Пусть вся страна видит»: в Рязани могут провести экологический митинг.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Не исключено, что в Рязани может состоятся экологический митинг. Об этом в прямом эфире заявил председатель общественной организации «Дышим чистым» Александр Суфранович.
После массовых жалоб рязанцев на вонь в городе, на ухудшение состояния здоровья многих людей активисты подготовили обращение к Росприроднадзору, Ростехнадзору, губернатору Рязанской области Николаю Любимову.
— Мы обязываем их обеспечить безопасность граждан, оперативно выявить, наказать нарушителей и приостановить их деятельность, — заявил Суфранович.
По словам общественника, не исключен и митинг, и другие массовые мероприятия, «пусть вся страна видит, как страдает наша Рязань, пусть всем чиновникам будет стыдно».
— Митинг не исключен. То есть, если мы сейчас не увидим действия надзорных органов, правительства по защите нашего населения, то мы не остановимся, проведем и митинг, какие-то массовые мероприятия…
Несколько дней подряд от запаха навоза и фекалий страдает вся Рязань Если раньше эта проблема касалась только окраин города, то сейчас невозможно продохнуть и на центральных улицах. Рязанцы массово жалуются в соцсетях и просят губернатора решить эту проблему.
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