«Яндекс» нарисовал на своих картах рязанские достопримечательности

Путешественники, плохо знающие город, получили на карте новые ориентиры

На картах, которые составляет «Яндекс» для удобства навигации своих пользователей, в Рязани появились изображения зданий и памятников. В частности, отмечены главный корпус РГУ, Рязанский цирк, концертный зал филармонии и Рязанский кремль, но нет памятника Евпатию Коловрату, политехнического института или мемориала на площади Победы.

Раньше подобные рисунки Яндекс представлял только на картах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга. Из областных городов центральной России такое случилось впервые на карте Рязани.