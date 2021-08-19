Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 августа 2021 20:17

«Яндекс» нарисовал на своих картах рязанские достопримечательности

Рязань присоединилась к Москве, Санкт-Петербургу и Казани, где самые узнаваемые ориентиры уже помечены таким образом
Виктор СЕЛЬНИКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Путешественники, плохо знающие город, получили на карте новые ориентиры

Путешественники, плохо знающие город, получили на карте новые ориентиры

На картах, которые составляет «Яндекс» для удобства навигации своих пользователей, в Рязани появились изображения зданий и памятников. В частности, отмечены главный корпус РГУ, Рязанский цирк, концертный зал филармонии и Рязанский кремль, но нет памятника Евпатию Коловрату, политехнического института или мемориала на площади Победы.

Раньше подобные рисунки Яндекс представлял только на картах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга. Из областных городов центральной России такое случилось впервые на карте Рязани.