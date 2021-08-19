В Рязани на Скорбященском кладбище открыли памятник Макару Терехину

Прежний и новый памятники на Скорбященском кладбище

19 августа на Скорбященском кладбище Рязани открыли новый памятник Герою Советского Союза, рязанцу Макару Терехину. Заменой старого мемориала занимались родные генерала бронетанковых войск, скончавшегося еще в 1967 году.

Макар Фомич Терехин родился в 1896 году в селе Поляны под Рязанью, где его именем названа улица. Во Второй мировой войне он принял участие в 1945 году на Дальнем Востоке, но высшую награду получил гораздо раньше, в 1939 году, во время советско-финской войны.

Выйдя в 1954 году в отставку, генерал Терехин жил на пенсии в Рязани 13 лет.