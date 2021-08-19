За месяц долги по зарплате в Рязанской области увеличились на 17,3 млн рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 1 августа 2021 года суммарные долги по заработной плате в организациях Рязанской области, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составила 18,4 млн рублей, сообщает Рязаньстат. В сравнении с 1 июля 2021 года задолженность увеличилась на 17,3 млн рублей (в 16,9 раз).

«В общей сложности не получили деньги 75 человек, в среднем на каждого работника приходилось 245,7 тысяч рублей долга. Весь объем задолженности сложился из-за отсутствия у работодателей денег. В общем объеме просроченной задолженности по зарплате основная доля - 95,0%, приходится на предприятия обрабатывающих производств», - говорится в сообщении.

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